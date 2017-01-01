Фьюри обиделся на Кличко: Я буду всегда сниться тебе в кошмарах

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который не первый месяц по крохам собирает мотивацию, чтобы привести себя в форму и получить в 2018 году несколько крупных боев, написал «открытое письмо» Владимиру Кличко (64-5, 53 KO), которого в несмотрибельном бою пару лет назад перебоксировал по очкам.



В конце апреля украинец вернулся в ринг, проиграв по ходу классного боя Энтони Джошуа. Тайсон нервничает из-за того, что у Владимира с Энтони уважительно-приятельские онлайн-отношения, а вот о нем Кличко не вспоминает.



«Владимир, я не понимаю, чего тебя так напрягает поражение цыганскому королю, - пишет Фьюри. - Ты постоянно треплешься о поражении Эй-Джею и о том, какой он великий. Тот бой был 50/50 до самого конца, да и ты проиграл техническим нокаутом. А в нашем поединке ты не мог нанести никакого удара, я заставлял тебя промахиваться и попросту игрался в ринге. Но ты говоришь, что Джошуа лучше. Знаю, правды ты никогда не скажешь, но по крайней мере, ты её сам знаешь, как и Виталий. Я от вас, ребята, ничего другого и не ожидал.



Глубоко внутри вы в курсе, что тогда произошло. И, кстати, я точно так же поиграюсь с твоим младшеньким братцем Эй-Джеем — как с сучкой.



Всего тебе наилучшего,

Чемпион Тайсон-слишком-быстрый-Фьюри



PS: Доктор Кличко, я буду всегда сниться тебе в кошмарах, а ты всегда будешь знать, что никогда не побьешь жирного Цыгана.