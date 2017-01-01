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Ковалев: Уход Уорда добавил мотивации

Сергей Ковалев, признался, что уход Андре Уорда из бокса и возможность сразиться за титул лишь добавляет ему мотивации.Российский боксёр Сергей Ковалев, признался, что уход Андре Уорда из бокса и возможность сразиться за титул лишь добавляет ему мотивации.

«Мой следующий бой должен был быть не за пояс чемпиона, и это не так воодушевляло. Но теперь это будет очень интересно и захватывающе. Я готов вернуть свои пояса и драться с кем угодно.

Я был готов к бою с Баррерой, но он не согласился на встречу и мы получили встречу с Шабранским. После Уорд объявил об уходе из бокса, и это добавило мотивации, — приводит слова Ковалева Boxingtalk. - Я рад, что на кону будет стоять титул по версии WBO, ведь это был первый пояс, который я завоевал. Теперь наступила новая глава, я перезарядился. Стал гораздо сильнее, чем был в последних трех поединках». 

Поединок Сергей Ковалев – Вячеслав Шабранский состоится 25 ноября на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). На кону вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).


По материалам: Чемпионат.com
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