Российский боксёр Сергей Ковалев, признался, что уход Андре Уорда из бокса и возможность сразиться за титул лишь добавляет ему мотивации.
«Мой следующий бой должен был быть не за пояс чемпиона, и это не так воодушевляло. Но теперь это будет очень интересно и захватывающе. Я готов вернуть свои пояса и драться с кем угодно.
Я был готов к бою с Баррерой, но он не согласился на встречу и мы получили встречу с Шабранским. После Уорд объявил об уходе из бокса, и это добавило мотивации, — приводит слова Ковалева Boxingtalk. - Я рад, что на кону будет стоять титул по версии WBO, ведь это был первый пояс, который я завоевал. Теперь наступила новая глава, я перезарядился. Стал гораздо сильнее, чем был в последних трех поединках».
Поединок Сергей Ковалев – Вячеслав Шабранский состоится 25 ноября на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). На кону вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
20:16 Фьюри обиделся на Кличко: Я буду всегда сниться тебе в кошмарах 50 | Бокс
19:55 Льюис Хэмилтон: У меня тоже случаются неприятности 54 | Формула-1
19:39 Формула-1. Гран-при Бразилии. Боттас завоевал поул, Хэмилтон из-за аварии не финишировал 66 | Формула-1
18:59 Ковалев: Уход Уорда добавил мотивации 84 | Бокс
16:17 Формула-1. Гран-при Бразилии. Боттас – лучший в третьей сессии свободных заездов 138 | Формула-1
15:53 Уайлдер: Я покажу Джошуа, как выглядят лучшие супертяжи в мире 139 | Бокс
15:42 На сотрудников Mercedes напали в пятницу вечером 143 | Формула-1
15:30 Хэмилтон может стать самым дорогим гонщиком в истории 117 | Формула-1
15:24 Говоров и Романчук – призеры китайского этапа Кубка мира по плаванию 152 | Плавание / Главные новости спорта
15:04 Россиянин Сергей Воронов победил на NHK Trophy среди одиночников 183 | Фигурное катание / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (169)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.