Де ла Хойя: Если бы я оставался промоутером Уайлдера, он был бы суперзвездой

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) уверен, что, если бы они продолжали сотрудничество, то Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) сам просил бы Деонтея о поединке, а не наоборот.



«Я продвигал Деонтея Уайлдера на протяжении первых его 33 боев, и я сделал его чемпионом, — приводит слова де ла Хойи ESPN Deportes. - Если бы я оставался его промоутером, он был бы суперзвездой, и Энтони Джошуа просил бы его о поединке, а не наоборот, как это происходит сейчас».



Поединок между Уайлдером и Джошуа может состояться в 2018 году.

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