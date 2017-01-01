Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), подчеркнул, что первая стадия переговоров с представителями чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) позади, и ее можно оценивать позитивно.
«Мы настроены оптимистично. Встреча с представителями Уайлдера прошла хорошо, теперь нужно двигаться дальше, — приводит слова Хирна SkySports. - Нужно найти арену, посчитать все цифры и перейти к переговорам, которые должны подойти к своему завершению уже через пару недель.
Обсудили проведение боя летом. Сейчас есть много вариантов, много разных мест проведения. Обсудили даже возможность того, чтобы один поединок прошёл в Англии и один — в Америке. Это большой бой, он должен состоятся в 2018 году. Оба боксера хотят этого поединка. Надеемся, что следующие несколько недель принесут свои плоды, и мы преподнесем подарок всем любителям бокса на Рождество».
Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит
14:09 Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на Гран-при в Японии 10 | Фигурное катание
13:55 Де ла Хойя: Если бы я оставался промоутером Уайлдера, он был бы суперзвездой 38 | Бокс
13:42 Промоутер Джошуа: Первая стадия переговоров с командой Уайлдера прошла успешно 53 | Бокс
13:25 НХЛ. Стоун, Стаал и ван Римсдайк - звезды игрового дня 56 | Хоккей
09:02 НБА. «Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Орландо», «Оклахома» обыграла «Клипперс» и другие результаты 105 | Баскетбол
08:20 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Вегас» разгромил «Виннипег», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты 115 | Хоккей
20:05 Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 241 | Формула-1
17:17 МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали 194 | Лыжные гонки
16:57 Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу 214 | Другие виды спорта
16:35 Украинцы в ТОП-10 чемпионата Европы 2017 по аквабайку 169 | Авто / Мото
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (158)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.