Промоутер Джошуа: Первая стадия переговоров с командой Уайлдера прошла успешно

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), подчеркнул, что первая стадия переговоров с представителями чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) позади, и ее можно оценивать позитивно.



«Мы настроены оптимистично. Встреча с представителями Уайлдера прошла хорошо, теперь нужно двигаться дальше, — приводит слова Хирна SkySports. - Нужно найти арену, посчитать все цифры и перейти к переговорам, которые должны подойти к своему завершению уже через пару недель.



Обсудили проведение боя летом. Сейчас есть много вариантов, много разных мест проведения. Обсудили даже возможность того, чтобы один поединок прошёл в Англии и один — в Америке. Это большой бой, он должен состоятся в 2018 году. Оба боксера хотят этого поединка. Надеемся, что следующие несколько недель принесут свои плоды, и мы преподнесем подарок всем любителям бокса на Рождество».



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