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Владимир Кличко: Я ушел на своих условиях

Владимир Кличко: Я ушел на своих условияхБывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко признался, что не жалеет о завершении профессиональной карьеры и понимает, что это решение было верным.

«Решение о завершении карьеры было самым сложным. Но теперь я счастлив, — приводит слова украинца BoxingScene. - Невозможно знать результат, пока не примешь решения. Понять всё можно спустя пару месяцев. Было решение правильным или нет. Теперь я могу сказать, что поступил верно. Возможно, это было не совсем логично. Но я ушёл на своих условиях. Думаю, мои акции лишь поднялись, и я был этому удивлен.

Я желаю Джошуа побед, чем больше побед одержит он, тем больше буду сиять я. Потому что я проиграл лучшему. Конечно, если бы я его нокаутировал в шестом раунде, это бы потешило моё эго. Но я не могу ничего поделать. Я там, где я сейчас нахожусь, и этот опыт со мной. Думаю, что в ту ночь Джошуа переродился».

Напомним, в апреле Джошуа победил Кличко в 11-м раунде техническим нокаутом, а в августе Владимир объявил о завершении карьеры.


По материалам: Чемпионат.com
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