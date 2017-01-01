Кличко был в секундах от принятия решения о реванше с Джошуа

Владимир Кличко рассказал о том, что едва не вызвал Энтони Джошуа на реванш, но в последний момент все-таки решил завершить карьеру. Об этом сообщает International Business Times.
«Я люблю бокс. Мне очень нравятся его поклонники, его проблемы и жизненные шансы. «Кличко против Джошуа 2», Увидимся на ринге».
Такое сообщение Владимир Кличко написал в черновике своего телефона и был в нескольких секундах от отправки его в социальные сети миллионам поклонников бокса, которые с нетерпением ожидали реванша с Энтони Джошуа.
Только этого не случилось. Вместо этого украинский супертяжеловес предпочел другое сообщение, подтверждающее завершение его карьеры.
Напомним, в апреле Джошуа победил Кличко в 11-м раунде техническим нокаутом, а в августе украинский боксер объявил о завершении карьеры.
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