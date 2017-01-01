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Рябинский выплатит WBC штраф $ 250 000 за Поветкина

Рябинский выплатит WBC штраф $ 250 000 за ПоветкинаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, чем будет грозить Александру Поветкину за нарушение антидопинговых правил в испытательный период, наложенный на боксера WBC.

WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина, которая была на него наложена из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

«Что грозит? Пожизненная дисквалификация. Уже безапелляционная», — сказал Рябинский.

Также Рябинский подтвердил, что сам выплатит штраф в $ 250 тыс., наложенный WBC на Поветкина.

Напомним, в начале года Поветкин был бессрочно дисквалифицирован за допинг. На этой неделе стало известно, что WBC разрешит боксеру проводить бои с 7 декабря и вернет в рейтинг. При этом ему назначен испытательный срок на год.


По материалам: Чемпионат.com
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