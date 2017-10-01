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Тренер Паркера: Хотим заполучить Джошуа до того, как его побьет кто-то другой

Джозеф Паркер и Кевин БарриТренер Кевин Барри, который является наставником чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (24-0, 18 КО), желает, чтобы его подопечный как можно скорее встретился на ринге с обладателем титулов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). 

Последний бой Джошуа против Карлоса Такама (35-3-1, 27 КО) породил у Барри уверенность, что Джошуа не так уж силен. Такам сразился с Джошуа вместо болгарина Кубрата Пулева, который снялся незадолго до боя из-за травмы.

«У Такама не было спаррингов, и он тестировал Джошуа до самого конца, — цитирует Барри BoxingScene. - Мы видели, насколько удивлен был Джошуа. Мы все видели, что Джошуа не мог поразить Такама, и это показало мне, что он победим. Он не способен нокаутировать одним ударом. Он очень похож на робота. Я хочу, чтобы мы заполучили его до того, как его кто-то побьет».

Напомним, 28 октября Энтони Джошуа провел защиту титулов в поединке против Карлоса Такама. В 10-м раунде рефери несколько поспешно остановил поединок, зафиксировав победу британца техническим нокаутом. После боя Такам заявил, что категорически не согласен с остановкой поединка. 

По материалам: Чемпионат.com
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