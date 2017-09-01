WBSS. На проведение боя Усик — Бриедис претендуют три города

Один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), немецкий промоутер Калле Зауэрланд рассказал, что на проведение полуфинального боя в первом тяжелом весе между чемпионом мира WBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом претендуют три города.



«Александр Усик и Майрис Бриедис проведут бой в феврале. Рассматриваются для проведения боя Рига, Киев и Чикаго», - сказал Зауэрланд.



Второй полуфинальный бой, между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и чемпионом WBA Юниером Дортикосом запланирован на 20 января в Майами или России.



Определены места проведения полуфиналов в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Чемпион IBO Крис Юбэнк-мл. подерется с суперчемпионома WBA Джорджем Гроувзом в феврале в Лондоне или Манчестере, а Юрген Бремер против Каллума Смита в конце января в Берлине.





