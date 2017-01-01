Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), дал понять, что для организации поединка между его клиентом и чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (39-0, 38 КО) придется переплатить.
«Проблема Уайлдера в том, что он не приносит денег, — приводит слова Хирна Boxingnews24. - Он не может себе позволить бой с Паркером, потому что не сможет предложить ему нужную сумму. Джошуа — суперзвезда. Он приносит деньги, Уайлдер этого не делает. Когда мы начнпм переговоры в деталях, понятия не имею, сумеем ли мы к чему-то прийти.
Мы не говорим о каком-то неуважении, но мы говорим о реальных цифрах. Не говорю, что Уайлдер ничего не стоит, но его нельзя сравнивать с Джошуа. Как бы то ни было, это не помешает бою. Мы вынуждены будем заплатить Деонтею больше, чем он стоит. Просто если мы предложим ему настоящую сумму за его бой, он не примет ее».
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