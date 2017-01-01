На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит

Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоитЭдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), дал понять, что для организации поединка между его клиентом и чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (39-0, 38 КО) придется переплатить.

«Проблема Уайлдера в том, что он не приносит денег, — приводит слова Хирна Boxingnews24. - Он не может себе позволить бой с Паркером, потому что не сможет предложить ему нужную сумму. Джошуа — суперзвезда. Он приносит деньги, Уайлдер этого не делает. Когда мы начнпм переговоры в деталях, понятия не имею, сумеем ли мы к чему-то прийти.

Мы не говорим о каком-то неуважении, но мы говорим о реальных цифрах. Не говорю, что Уайлдер ничего не стоит, но его нельзя сравнивать с Джошуа. Как бы то ни было, это не помешает бою. Мы вынуждены будем заплатить Деонтею больше, чем он стоит. Просто если мы предложим ему настоящую сумму за его бой, он не примет ее».


По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джошуа хочет боя с победителем пары Уайлдер — Ортис
Джошуа: Я больше нужен Уайлдеру, чем он мне
Хирн о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке
Промоутер Джошуа: бой Энтони с Фьюри может стать куда большим событием, чем с Уайлдером
Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером
Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко
Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке
Промоутер Джошуа: Бой с Кличко возможен в следующем году
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

WBSS. На проведение боя Усик — Бриедис претендуют три города
Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит
Президент WBC назвал сильнейшего супертяжа мира
WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина
Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне

Последние новости спорта

17:38 WBSS. На проведение боя Усик — Бриедис претендуют три города 49 | Бокс

17:14 Промоутер Джошуа: Придется заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит 66 | Бокс

17:03 Президент WBC назвал сильнейшего супертяжа мира 73 | Бокс

12:15 WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина 188 | Бокс

09:34 НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты 187 | Баскетбол

08:53 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты 144 | Хоккей

08:27 Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой 137 | Теннис

08:00 Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе 205 | Теннис

20:59 Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне 226 | Бокс

20:47 Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов 195 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (116)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги