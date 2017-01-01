Президент WBC назвал сильнейшего супертяжа мира

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает что сильнейшим действующим супертяжем мира является чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО).
Победа Уайлдера нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом мира канадцем Бермейном Стиверном (25-3-1, 21 КО) окончательно убедила Сулеймана: «Он заявил о себе во всеуслышание победой над Стиверном. А тот удар правой… Тем ударом он нокаутировал бы абсолютно любого действующего супертяжа. Так что давайте побыстрее устроим бой Уайлдера против Джошуа».
Маурисио Сулейман отдает должное мощи британского чемпиона WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), но считает, что британец уступает американскому чемпиону: «Он неплох. Несомненно, он очень мощный парень. Но действия Уайлдера… Этот джеб, эта физическая подготовка, боксерский интеллект. Невероятно, он управился со Стиверном всего лишь за один раунд. Да, я уверен, что Деоньей Уайлдер — сильнейший супертяж в мире».
Напомним, 4 ноября на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) Уайлдер защитил чемпионский титул, нокаутировав в реванше обязательного претендента Бермейна Стиверна в первом раунде.
Ранее, 28 октября, на стадионе Principality (Кардифф, Уэльс) Энтони Джошуа провел защиту титулов WBA Super, IBF, IBO в поединке против Карлоса Такама (35-4-1, 27 КО). В 10-м раунде рефери Фил Эдвардс несколько поспешно остановил поединок, зафиксировав победу британца техническим нокаутом.
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