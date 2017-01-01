WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что WBC снял пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина, которая была на него наложена из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.
«Я обещал, что мы добьемся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг.
По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой). Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем», – написал Рябинский в Instagram.
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