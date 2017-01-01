Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне

Менеджер американского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) Шелли Финкель не исключает, что, несмотря на все заявления, Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и его окружение на данный момент не горят желанием согласовывать объединительный поединок. И на контакт британская сторона, по словам Шелли, не идет.
«Шесть недель назад я получил от (промоутера Джошуа) Эдди Хирна электронное письмо, в котором говорилось следующее: “Если Уайлдер будет драться с Диллианом Уайтом, то следующим получит Джошуа”. Я на тот момент не имел возможности сразу ему перезвонить. Он не отвечал, и позже я поинтересовался, в чем дело. На что он ответил: “Дай мне один день. У меня только что слетел (с боя против Джошуа) Кубрат Пулев”», — рассказывает Финкель.
«На следующий день я связался с ним еще раз, и он спросил: “Что вы хотите за бой с Диллианом Уайтом?” Я ответил: “Все просто — нам нужен Джошуа”. И после этого от Хирна ни слуха, ни духа».
«Я давно в этом бизнесе и прекрасно знаю, что если кто-то хочет драться, то они дерутся. Джошуа говорил, что хочет бой с Уайлдером в следующем году. Деонтей как раз разобрался с обязательным претендентом и предельно четко обозначил, чего хочет. Если Джошуа хочет драться, Деонтей готов. Если сделка будет честной, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне. Все зависит от Джошуа».
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