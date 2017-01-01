На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне

Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на лунеМенеджер американского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) Шелли Финкель не исключает, что, несмотря на все заявления, Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и его окружение на данный момент не горят желанием согласовывать объединительный поединок. И на контакт британская сторона, по словам Шелли, не идет.   

«Шесть недель назад я получил от (промоутера Джошуа) Эдди Хирна электронное письмо, в котором говорилось следующее: “Если Уайлдер будет драться с Диллианом Уайтом, то следующим получит Джошуа”. Я на тот момент не имел возможности сразу ему перезвонить. Он не отвечал, и позже я поинтересовался, в чем дело. На что он ответил: “Дай мне один день. У меня только что слетел (с боя против Джошуа) Кубрат Пулев”», — рассказывает Финкель. 

«На следующий день я связался с ним еще раз, и он спросил: “Что вы хотите за бой с Диллианом Уайтом?” Я ответил: “Все просто — нам нужен Джошуа”. И после этого от Хирна ни слуха, ни духа». 

«Я давно в этом бизнесе и прекрасно знаю, что если кто-то хочет драться, то они дерутся. Джошуа говорил, что хочет бой с Уайлдером в следующем году. Деонтей как раз разобрался с обязательным претендентом и предельно четко обозначил, чего хочет. Если Джошуа хочет драться, Деонтей готов. Если сделка будет честной, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне. Все зависит от Джошуа».

По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов
Уайлдер: Cражусь с Уайтом, если контракт гарантирует мне бой с Джошуа
Хирн: Уайлдер хочет семь миллионов за бой с Уайтом
Уайлдер предложил Джошуа провести бой 11 ноября
У Джошуа только два варианта на осень — промоутер
Молина: Джошуа сильнее Уайлдера и Фьюри
Малик Скотт: Джошуа — просто испорченный подонок
Промоутер: Джошуа уже сейчас вынесет Уайлдера за три раунда
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне
Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов
Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке
Поветкин: Интересно было бы снова побоксировать с Кличко
Владимир Кличко рассматривался в качестве кандидата на пост главы AIBA

Последние новости спорта

20:59 Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне 88 | Бокс

20:47 Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов 85 | Бокс

17:45 Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке 162 | Бокс

17:29 НБА. Лучшие моменты недели (Видео) 177 | Баскетбол / Видео

16:55 Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона 128 | Теннис

16:36 Поветкин: Интересно было бы снова побоксировать с Кличко 149 | Бокс

16:13 Владимир Кличко рассматривался в качестве кандидата на пост главы AIBA 151 | Бокс

15:25 Чемпионка ОИ-2016 в марафоне дисквалифицирована на 4 года за допинг 124 | Легкая атлетика

15:14 МОК назвал спекуляцией информацию о лишении сборной России гимна на ОИ-2018 112 | Пхенчхан 2018

15:01 Кениец Камворор и американка Флэнаган – победители Нью-Йоркского марафона 110 | Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (108)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги