Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов

Экс-чемпион мира британец Карл Фроч заявил, что хотел бы увидеть следующим соперником чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера не Диллиана Уайта, а другого своего соотечественника Энтони Джошуа, владеющего поясами IBF/IBO/WBA. Ранее промоутер Эдди Хирн предложил Уайлдеру поединок с Уайтом.



«Я думаю, что Джошуа побьет его. Это будет отличный и жёсткий бой, но такой, который Джошуа может выиграть, — цитирует Фроча BoxingScene. - Как поклонник бокса, я бы предпочёл увидеть в бою с Деонтеем Уайлдером Джошуа, а не Диллиана Уайта.



Я думаю, что Уайту нужно провести ещё пару боев. Я не говорю, что он недостаточно хорош. В последнем бою он работал на победу на протяжении всех 12 раундов. Он выглядел хорошо, выиграл большую часть раундов. Но я думаю, что он еще не готов к Уайлдеру».



Напомним, в минувшую субботу Уайлдер защитил свой титул, нокаутировав в первом раунде матча-реванша канадца Бермейна Стиверна (25-3-1, 21 КО).