Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке

Промоутер Дэвид Хиггинс, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (25-0, 18 КО), подтвердил переговоры по поводу объединительного поединка между его подопечным и британским чемпионом по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).



Ориентировочно объединительный поединок между Джошуа с Паркером может состояться в марте 2018-го года.



Согласно слов промоутера, «камнем преткновения» на пути объединительного поединка является распределение гонорара. Хиггинс утверждает, что его коллега, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн предложил новозеландскому чемпиону распределение гонорара в соотношении 80/20 в пользу британского чемпиона.



Дэвид Хиггинс категорически не согласен с предложенными условиями, тем более, учитывая тот факт, что поединок состоится в Великобритании. Тем не менее, промоутер верит в возможность прийти к окончательному соглашению: «Ведём переговоры по поводу объединительного поединка в марте. Очень много деталей надо согласовать, но, тем не менее, вероятность поединка высока».



Напомним, Эдди Хирн не скрывает, что в планах Энтони Джошуа на 2018 год — проведение трех поединков, в т.ч. двух объединительных: против чемпиона WBO Джозефа Паркера и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО).















