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Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке

Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительному поединкеПромоутер Дэвид Хиггинс, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (25-0, 18 КО), подтвердил переговоры по поводу объединительного поединка между его подопечным и британским чемпионом по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

Ориентировочно объединительный поединок между Джошуа с Паркером может состояться в марте 2018-го года. 

Согласно слов промоутера, «камнем преткновения» на пути объединительного поединка является распределение гонорара. Хиггинс утверждает, что его коллега, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн предложил новозеландскому чемпиону распределение гонорара в соотношении 80/20 в пользу британского чемпиона. 

Дэвид Хиггинс категорически не согласен с предложенными условиями, тем более, учитывая тот факт, что поединок состоится в Великобритании. Тем не менее, промоутер верит в возможность прийти к окончательному соглашению: «Ведём переговоры по поводу объединительного поединка в марте. Очень много деталей надо согласовать, но, тем не менее, вероятность поединка высока». 

Напомним, Эдди Хирн не скрывает, что в планах Энтони Джошуа на 2018 год — проведение трех поединков, в т.ч. двух объединительных: против чемпиона WBO Джозефа Паркера и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО).







По материалам: vringe.com
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