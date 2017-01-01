Уайлдер: Джошуа хватит и первого боя со мной, реванш не потребуется

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) подчеркнул, что после боя с британцем Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) его сопернику не потребуется реванша, поскольку ему хватит и первого боя.



По словам Уайлдера, поединок пройдёт в стиле «no mas» (фраза, сказанная Роберто Дураном Шугару Рэю Леонарду во время реванша в 1980 году, после которой Дуран сдался сопернику).



«Когда я его побью, второго раза не потребуется», — цитирует Уайлдера BoxingScene. - Я буду жестоким и брутальным, так что ему хватит и одного раза. Бой будет в стиле «no mas». Я вообще всех пугаю. Видели, какой я страшный? Если считаете иначе — попробуйте меня заткнуть. У кого хватит духа? Джошуа будет бегать от меня лишь определённое время».



Напомним, в минувшую субботу Уайлдер защитил свой титул, нокаутировав в первом раунде матча-реванша канадца Бермейна Стиверна (25-3-1, 21 КО).



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