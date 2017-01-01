Уайлдер досрочно победил Стиверна в матче-реванше

В ночь на 5 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США) на арене Barclays Center, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) 32-летний американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) защитил свой титул, одержав в матче-реванше досрочную победу над 39-летним канадцем гаитянского происхождения Бермейном Стиверном (25-3-1, 21 КО).
Уайлдер нокаутировал соперника уже в первом раунде. Сначала чемпион дважды Стиверна в нокдаун, а затем нокаутировал его.
Для Уайлдера это была шестая защита титула.
Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2015 году Уайлдер победил Стиверна единогласным решением судей.
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