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Дон Кинг сравнил Бермейна Стиверна с Дональдом Трампом

Дон Кинг сравнил Бермейна Стиверна с Дональдом ТрампомЭпатажный промоутер Дон Кинг, выступая на финальной пресс-конференции накануне поединка подопечного, экс-чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Бермейна Стиверна (25-2-1, 21 КО) против действующего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), был краток, но привычно красноречив. 

«Я скажу вам, что произойдёт в ринге. Произойдет величайший апсет, сравнимый разве что с тем, как Дональд Трамп, на которого никто не ставил, стал президентом США, приводит слова Кинга BoxingScene. - Трамп шокировал мир, став президентом, ведь все ставки были не в его пользу. То же самое произойдет 4 ноября в ринге. Никто не ставит на Бермейна, но он нокаутирует в ринге моего друга Деонтея Уайлдера». 

Дон Кинг напомнил об обещании, данном действующим чемпионом: «Я хочу напомнить. И я хочу, чтобы Эл Хэймон принял это во внимание, что Деонтей Уайлдер пообещал завершить карьеру в случае поражения Бермейну Стиверну. Он так и сказал. Так вот, Деонтей, когда выйдешь на пенсию, не стесняйся, заходи ко мне в гости. 

Когда я помогал продвигать в президенты Дональда Трампа, я пользовался лозунгом ”запомните этот ноябрь” (выборы в США традиционно проходят в ноябре). И сейчас я повторяю: ”Запомните этот ноябрь”. Уверен, он останется навсегда в памяти людей», — отметил Дон Кинга.

Напомним, поединок Уайлдер – Стиверн состоится в ночь на 5 ноября в Barclays Center (Нью-Йорк, США).

По материалам: vringe.com
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