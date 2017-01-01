Макгрегор: Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году

Чемпион UFC Конор Макгрегор намерен в 2018 году возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.
«В прошлом году первым в списке Forbes был Криштиану Роналду, я был на 24 месте с доходом в 34 миллиона долларов.
В следующем году этот список должен возглавить Флойд Мейвезер, я буду на втором месте, а Криштиану на третьем.
Но если я проведу пару боев, я догоню Флойда.
Я хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году. Хочу заработать миллиард долларов и даже больше», – сказал Макгрегор.
Напомним, в августе Конор провел в Лас-Вегасе боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера. Ирландец проиграл техническим нокаутом, но получил самый большой гонорар в карьере – больше 100 миллионов долларов.
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