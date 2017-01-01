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Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

В ночь на 5 ноября на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет матч-реванш в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и канадцем  Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).
Бойцы прошли официальную процедуру предматчевого взвешивания, на котором канадец оказался тяжелее на 15 кг.

Результаты взвешивания:  

Деонтей Уайлдер – 99,790 кг

Бермейн Стиверн – 115,212 кг





Фото Boxingscene.com
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