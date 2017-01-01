Чисора: Не понимаю, как Паркер и Уайлдер до сих пор являются чемпионами мира

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора (27-7, 19 КО) поделился мнением относительно нынешнего положения вещей в своей весовой категории, вновь заявив о своих чемпионских амбициях.
«Я тоже хочу драться за титул. Мы не знаем, почему Паркер является чемпионом по версии WBO и как Уайлдер до сих пор удерживает пояс WBC. Энтони Джошуа хорош, и он делает отличную работу. Другим двум парням просто повезло. Они оказались в нужное время в нужном месте», — приводит слова Чисоры Boxingtalk.
4 ноября Чисора проведёт поединок за титул EBU с Агитом Кабайелом (16-0, 12 КО). По словам британца, он надеется, что победа в нём поможет ему приблизиться к титульному бою.
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