Луис Ортис дисквалифицирован на один год

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) приняла решение отстранить попавшегося на применении запрещённых препаратов кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (27-0, 23 КО) на год, лишив его звания обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).
В резолюции WBA говорится о том, что отстранение кубинца продлится до 22 сентября 2018-го года: «Луис Ортис лишается статуса обязательного претендента, исключается из рейтингов организации и отстраняется от поединков, санкционированных WBA сроком на один год».
Отметим, что пробу «В» кубинского боксера не вскрывали в связи с тем, что Ортис не отправил соответствующий запрос в WBA.
Джилберто Мендоса, президент WBA: «Ортис, конечно же, имеет право обжаловать решение. Но вопрос допинга — приоритетный, мы будем бороться за чистый спорт. Пробу «В» не вскрывали. Ортис не сделал для этого соответствующий запрос. Мы дали ему время, но он не сделал.
Луиса Ортиса отстранили на год, т.к. это — не первый случай в его карьере. Мы решили, что в данной ситуации это единственно верное решение».
Напомним, накануне поединка против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), в анализах Луиса Ортиса были выявлены хлортиазид и гидрохлортиазид.
В 2014-ом году Луис Ортис уже условно отстранялся WBA — после победы над Латифом Кайоде (21-2, 16 КО) в поединке за титул «временного чемпиона» в анализах спортсмена выявлен нандролон. Результат боя Ортис?Кайоде был пересмотрен на «несостоявшийся» и кубинец подвергся временной дисквалификации сроком на пол-года.
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