Усик — лидер WBSS по количеству выброшенных ударов

В сентябре и октябре состоялись четвертьфинальные поединки Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. По их итогам были сформированы полуфинальные пары.
Главный фаворит турнира Александр Усик встретится с Майрисом Бриедисом, а Мурат Гассиев — с Юниером Дортикосом.
CompuBox опубликовал статистику боксеров в четвертьфинальных поединках WBSS. Александр Усик, победивший Марко Хука, оказался лидером по количеству выброшенных ударов за раунд — 75,8.
Статистические показатели участников WBSS в первом тяжелом весе:
При этом, точными из этих 75,8 ударов оказывались в среднем только 16,7. Поэтому показателю Усик идет вторым, значительно уступая Юниеру Дортикосу. Кубинец, победивший Дмитрия Кудряшова, в среднем выбрасывал по 75 ударов, из которых точными оказывались 26,5.
Что касается процента точных ударов, то поэтому показателю также лидирует Дортикос с показателем 35,3%. Усик с 22% занимает только пятое место, уступая также Майрису Бриедису, Майку Пересу и Мурату Гассиеву. В среднем за раунд Усик наносил на 9,1 удара больше, чем его соперник. По этому показателю украинский боксер идет третьим, уступая Дортикосу и Гассиеву.
По количеству джебов и силовых ударов Усик занимает второе место, уступая только Дортикосу. Процент точности силовых ударов Усика составил 33,9%. Это третий результат — после Дортикова (52,3%) и Бриедиса (38,6%).
Полуфинальные поединки WBSS состоятся в начале 2018 года.
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