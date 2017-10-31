Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Сегодня, 18:17 10 | Бокс / Видео

Чемпион WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) начал подготовку к полуфинальному поединку в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титула чемпионат WBC латвийца Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО).



Их бой состоится в январе-феврале 2018 года. Победитель этого поединка в финале WBSS встретится с сильнейшим в противостоянии между чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым и чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом. Усик начал подготовку к бою с Бриедисом. Видео:

Когда ты идёшь к свой цели, не смотри назад. Это уже пройденный этап, но если тебе придётся сделать шаг назад. Сделай шаг назад и в сторону. A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Oct 31, 2017 at 1:37pm PDT