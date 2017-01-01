Бриггс утверждает, что получил предложение на бой с Тайсоном Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) утверждает, что получил предложение встретиться в ринге с другим экс-чемпионом мира, британцем Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО).



Якобы бой между Тайсоном Фьюри и Шенноном Бриггсом должен состояться в следующем году.



«Мне позвонил Френк Уоррен, промоутер Фьюри. Немного обидно, ведь они хотят использовать меня. Они надеются подогреть интерес к поединку между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Но ничего страшного. Переживу. Все просто — побью Фьюри и никакого боя с Джошуа им не видать», — сказал Бриггс.



Напомним, Шеннон Бриггс был близок к тому, чтобы вернуть себе чемпионский титул, но санкционированный WBA поединок за вакантный титул «обычного» чемпиона мира между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо (37-8, 24 КО) не состоялся после того, как американец попался на применении запрещенных препаратов.





