Владимир Кличко: Мое будущее не связано с политикой

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который летом этого года завершил боксерскую карьеру, заявил, что не собирается связывать свою жизнь с политикой.



Напомним, старший брат Владимира, Виталий Кличко, после завершения боксерской карьеры стал мэром Киева.



По словам Владимира, Виталий был для него примером и ориентиром в спорте, однако он не планирует строить политическую карьеру.



«Хватает примеров, когда младший брат повторяет и делает то, что сделал старший. Это связано со спортом: у меня были амбиции достичь таких же успехов, что и Виталий, и многое другое. Но на том этапе я был спортсменом.



Политика и спорт связаны между собой, достаточно вспомнить большие турниры по футболу и Олимпиады. Но на заключительном этапе своей спортивной карьеры я уже готовился к жизни после спорта. Когда вы завершаете карьеру, вы обычно говорите, что планируете делать дальше. Связано ли это с политикой? Думаю, нет. Я не буду раскрывать все свои планы», – сказал Владимир Кличко.