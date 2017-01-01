Хиггинс: Хирн хочет сорвать бой Джошуа и Паркера

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (24-0, 18 КО), считает, что Эдди Хирн пытается сорвать объединительный бой между Паркером и Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), владеющим поясами WBA Super/ IBF/IBO, предлагая запредельно маленькие гонорары.
«Эдди Хирн предлагает Джозефу Паркеру всего 20 процентов, чтобы сорвать бой и защитить свою курицу, несущую золотые яйца, — цитирует Хиггинса ESPN. - Он прекрасно понимает, что мы не согласимся на такую сумму. Это оскорбление. Не настаиваю на равном разделении гонорара, Джошуа должен получить больше 50 процентов, но мы должны получить больше двадцати процентов».
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