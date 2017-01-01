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Уайлдер: Скоро британские болельщики перестанут верить Джошуа и Хирну

Уайлдер: Скоро британские болельщики перестанут верить Джошуа и ХирнуЧемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что команда обладателя поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа старается избежать боя с ним.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Джошуа, предложил Уайлдеру сразиться с другим британским боксёром Диллианом Уайтом, однако американец, похоже, не очень заинтересован в этом.

«Я настолько опасен, что они в ступоре», — приводит словаУайлдера On The Ropes Boxing Radio. - Поэтому они не пытаются организовать бой, поэтому они начали все эти разговоры о популярности и деньгах, чтобы попытаться заблокировать эту возможность. Никого не волнует, у кого больше подписчиков в социальных сетях.

Всё это оправдания. Но в конце концов наступит момент, когда не будет оправданий, потому что даже болельщики из Великобритании перестанут им верить».


По материалам: Чемпионат.com
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