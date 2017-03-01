Макгрегор вызвал Мейвезера на бой по правилам ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор вызвал американского боксера Флойда Мейвезера-младшего на бой по правилам смешанных единоборств (ММА).
«Изначально Мейвезер говорил, что наш следующий бой пройдет по правилам ММА. Так он говорил перед поединком. Я хочу затащить сюда этого ******* боксера. Я вошел в его мир и устроил шоу для болельщиков, а мне что-то говорят о смелости. Пусть теперь он войдет в мой мир», — приводит слова Макгрегора Boxingscene.
Ирландец отметил, что был бы не против «встретиться в клетке» с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Последний помогал Макгрегору готовиться к поединку с Мейвезером, когда между ними произошел конфликт. Причиной послужили опубликованные бойцом фото, на которых он якобы отправляет Малиньяджи в нокдаун во время спарринга.
Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мейвезером состоялся 27 августа в Лас-Вегасе. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.
Ирландец дебютировал в боксе, на его счету 24 боя по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Макгрегор — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
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