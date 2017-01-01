Кристиан Хаммер подписал контракт на бой с Александром Поветкиным

Сегодня, 11:38 0 | Единоборства / Бокс

Румынский боксер-супертяжеловес Кристиан Хаммер (22-4, 12 КО) подписал контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным (32-1, 23 КО). Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.



«Хаммер подписал контракт на бой», - коротко сказал Титов.



Поединок состоится 15 декабря в Екатеринбурге.



В случае победы Поветкин сможет претендовать на бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозефом Паркером.



В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA.







По материалам: ТАСС