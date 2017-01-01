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Кристиан Хаммер подписал контракт на бой с Александром Поветкиным

Кристиан Хаммер подписал контракт на бой с Александром ПоветкинымРумынский боксер-супертяжеловес Кристиан Хаммер (22-4, 12 КО) подписал контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным (32-1, 23 КО). Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

«Хаммер подписал контракт на бой», - коротко сказал Титов.

Поединок состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

В случае победы Поветкин сможет претендовать на бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозефом Паркером.

В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA.


По материалам: ТАСС
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