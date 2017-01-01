Тренер Джошуа: Сначала Паркер, потом Уайлдер

2018 году британский супертяжеловес Энтони Джошуа, обладающий титулами WBA и IBF, планирует стать абсолютным чемпионом, отобрав недостающие чемпионские пояса у Деонтея Уайлдера (WBC) и Джозефа Паркера (WBO). Тренер британца Роберт Маккрэкен рассказал, в какой последовательности должны состояться эти поединки.



«Я думаю, оба этих поединка для Энтони выигрышные. Но сначала Паркер, а потом Уайлдер, потому что тогда бой с Уайлдером станет намного большим событием, чем сейчас», – сказал Маккрэкен.



28 октября в Кардиффе (Уэльс) Джошуа отстоял титулы, остановив в 10-м раунде Карлоса Такама.