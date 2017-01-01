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Тренер Джошуа: Сначала Паркер, потом Уайлдер

Энтони Джошуа и Роберт Маккрэкен2018 году британский супертяжеловес Энтони Джошуа, обладающий титулами WBA и IBF, планирует стать абсолютным чемпионом, отобрав недостающие чемпионские пояса у Деонтея Уайлдера (WBC) и Джозефа Паркера (WBO). Тренер британца Роберт Маккрэкен рассказал, в какой последовательности должны состояться эти поединки.

«Я думаю, оба этих поединка для Энтони выигрышные. Но сначала Паркер, а потом Уайлдер, потому что тогда бой с Уайлдером станет намного большим событием, чем сейчас», – сказал Маккрэкен.

28 октября в Кардиффе (Уэльс) Джошуа отстоял титулы, остановив в 10-м раунде Карлоса Такама.

По материалам: vringe.com
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