Президент WBA: К 2019 году избавимся от дублирующих поясов – будет только один чемпион

Президент WBA Джилберто Мендоза подтвердил курс организации на исключение дублирующих чемпионских поясов в одной весовой категории.

Ранее в одном весе было возможно наличие двух чемпионских поясов: WBA Super и WBA Regular, а обязательный претендент часто носил звание временного чемпиона WBA. Сейчас из семнадцати весовых категорий только в семи есть сразу два чемпиона, и Мендоза надеется, что к середине 2019 года они полностью избавятся от дублирования, несмотря на препятствия, как внутри самой организации, так и в самом устройстве профессионального бокса.



«Я сосредоточен на наличии лишь одного чемпиона в каждом весе. Некоторые члены прежнего совета директоров говорят, что есть весовые категории, где необходим второй чемпион (Regular), когда уже есть один (Super), но я сильно в этом сомневаюсь. Я не собираюсь отступать от своего плана. Я намерен решить вопрос со всеми весовыми категориями, хотя во многих уже остался только один чемпион. Мне потребуется больше времени. Надеюсь к ежегодному съезду в 2019 году мы все исправим. Это не так просто, главное препятствие — это коммерческая часть бокса, которая сильно влияет на спортивные решения, когда боксер мало популярен, и другая сторона не хочет давать ему возможность [на завоевание титула]», — сказал Мендоза.