На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Президент WBA: К 2019 году избавимся от дублирующих поясов – будет только один чемпион

Президент WBA: К 2019 году избавимся от дублирующих поясов – будет только один чемпионПрезидент WBA Джилберто Мендоза подтвердил курс организации на исключение дублирующих чемпионских поясов в одной весовой категории.

Ранее в одном весе было возможно наличие двух чемпионских поясов: WBA Super и WBA Regular, а обязательный претендент часто носил звание временного чемпиона WBA. Сейчас из семнадцати весовых категорий только в семи есть сразу два чемпиона, и Мендоза надеется, что к середине 2019 года они полностью избавятся от дублирования, несмотря на препятствия, как внутри самой организации, так и в самом устройстве профессионального бокса.

«Я сосредоточен на наличии лишь одного чемпиона в каждом весе. Некоторые члены прежнего совета директоров говорят, что есть весовые категории, где необходим второй чемпион (Regular), когда уже есть один (Super), но я сильно в этом сомневаюсь. Я не собираюсь отступать от своего плана. Я намерен решить вопрос со всеми весовыми категориями, хотя во многих уже остался только один чемпион. Мне потребуется больше времени. Надеюсь к ежегодному съезду в 2019 году мы все исправим. Это не так просто, главное препятствие — это коммерческая часть бокса, которая сильно влияет на спортивные решения, когда боксер мало популярен, и другая сторона не хочет давать ему возможность [на завоевание титула]», — сказал Мендоза.

По материалам: Allboxing.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Питер Фьюри: Тайсон не будет лишен чемпионских поясов из-за отказа от боя с Кличко
Президент WBO: Кому интересен Поветкин? Чемпион – Кличко!
Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации
Мейвезер хочет защищать против Майданы два пояса WBC
Пакьяо уверен, что бой с Мейвезером состоится
Промоутер Фьюри: Тайсон остается линейным чемпионом мира
Владимир Кличко: Надеюсь, организации поддержат идею объединительного боя
Из Международного зала боксерской славы похищены чемпионские пояса (+Фото )
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тренер Джошуа: Сначала Паркер, потом Уайлдер
Президент WBA: К 2019 году избавимся от дублирующих поясов – будет только один чемпион
Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)
Карлос Такам: Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой с Джошуа
Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Последние новости спорта

15:30 Чжухай. Юлия Гёргес стартовала с победы над Магдаленой Рыбариковой 129 | Теннис

14:50 Передача Олимпийского огня хозяевам зимних Игр-2018 прошла в Греции 115 | Пхенчхан 2018

14:25 Папа римский Франциск приглашен на старт «Джиро д’Италия»-2018 в Иерусалиме 123 | Велоспорт

14:18 Тренер Джошуа: Сначала Паркер, потом Уайлдер 131 | Бокс

13:55 Президент WBA: К 2019 году избавимся от дублирующих поясов – будет только один чемпион 142 | Бокс

13:26 Руководитель Mercedes: С этого дня коллектив будет работать на 2018-й 131 | Формула-1

13:08 Хэмилтон собрался начать переговоры о новом контракте в ноябре 145 | Формула-1

12:27 Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео) 180 | Бокс / Видео

12:00 Украинские шпажисты завоевали три медали на КМ в Берне 741 | Фехтование / Главные новости спорта

10:33 НХЛ. Юдон, Стэмкос и Таварес - звезды игрового дня 762 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

ВИДЕО

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Возняцки – Плишкова (Видео)

WBSS. Бремер победил Бранта и вышел в полуфинал (Видео боя)

Джошуа – Такам: Дуэль взглядов (Видео, Фото)





Топ-новости недели

Украинские шпажисты завоевали три медали на КМ в Берне
Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон завоевал титул
Итоговый турнир WTA. Возняцки в финале победила Винус Уильямс
Джошуа досрочно победил Такама
Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарсию и стала второй финалисткой








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги