Карлос Такам: Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой с Джошуа

После боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) камерунец Карлос Такам (35-4-1, 27 КО) заявил, что категорически не согласен с остановкой поединка и попросил реванш у чемпиона: «Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой. Я считаю, ему не следовало этого делать. Теперь же все, что мне остается — просить реванш у Джошуа».



Решением рефери также недоволен и Джошуа: «Я методично разбивал его из раунда в раунд, но в дело вмешался рефери и остановил бой. Жаль, ведь люди хотели увидеть нокаут, к чему я и стремился. Как бы там ни было, я никак не могу повлиять на решения рефери».



Напомним, Джошуа победил Такама техническим нокаутом в десятом раунде. Рефери остановил бой, посчитав, что чемпион владеет подавляющим преимуществом, бой стал одностронним и продолжать его бессмысленно.



Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях







