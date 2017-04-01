Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

28 октября в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA Super и IBF британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) защитил свои титулы, одержав досрочную победу над камерунцем Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).
Джошуа победил техническим нокаутом в десятом раунде.
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