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Джошуа досрочно победил Такама

Джошуа досрочно победил ТакамаВ Кардиффе (Уэльс, Великобритания) прошел вечер бокса, главным событием которого был поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и камерунцем Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).

Поединок прошел в острой борьбе. Джошуа боксировал первым номером, а Такам искал удачу на контратаках. Большую часть поединка Такам боксировал с рассечением над правым глазом. 

В четвертом раунде Карлос побывал в нокдауне, а в десятой трехминутке, после затяжной атаки чемпиона, рефери остановил поединок, посчитав, что бой стал односторонним, и претендент не отвечает на удары Джошуа. Такам был не согласен с остановкой.
В итоге рефери зафиксировал победу британца техническим нокаутом.

Таким образом, Энтони Джошуа защитил свои пояса чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Энтони эта победа стала двадцатой на профессиональном ринге (все досрочно) в двадцати боях.

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