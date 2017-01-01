В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) прошел вечер бокса, главным событием которого был поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и камерунцем Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).
Поединок прошел в острой борьбе. Джошуа боксировал первым номером, а Такам искал удачу на контратаках. Большую часть поединка Такам боксировал с рассечением над правым глазом.
В четвертом раунде Карлос побывал в нокдауне, а в десятой трехминутке, после затяжной атаки чемпиона, рефери остановил поединок, посчитав, что бой стал односторонним, и претендент не отвечает на удары Джошуа. Такам был не согласен с остановкой.
В итоге рефери зафиксировал победу британца техническим нокаутом.
Таким образом, Энтони Джошуа защитил свои пояса чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Энтони эта победа стала двадцатой на профессиональном ринге (все досрочно) в двадцати боях.
08:29 Джошуа досрочно победил Такама 138 | Бокс / Главные новости спорта
22:45 Джошуа: Нужно забыть о победе над Кличко, Такам – боец совершенно иного типа 251 | Бокс
22:31 Формула-1. Гран-при Мексики. Себастьян Феттель выиграл квалификацию 217 | Формула-1
20:39 Берни Экклстоун: Я наслаждался своей жизнью 120 | Формула-1
20:18 Роберт Гарсия: Ломаченко победит Ригондо решением судей 186 | Бокс
19:40 Базель. Федерер разгромил Гоффена и в финале встретится с Дель Потро 130 | Теннис
19:16 Формула-1. Гран-при Мексики. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов 149 | Формула-1
18:06 Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео) 150 | Теннис / Видео
17:50 Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Возняцки – Плишкова (Видео) 178 | Теннис / Видео
17:37 Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарсию и стала второй финалисткой 205 | Теннис / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (449)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.