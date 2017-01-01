Джошуа: Нужно забыть о победе над Кличко, Такам – боец совершенно иного типа

Сегодня, 28 октября, в Кардиффе (Великобритания) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA Super, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и камерунцем Карлосом Такамом (35-3-1, 27 КО).
В преддверии поединка британец заявил, что ему не следует вспоминать о бое с Кличко и что Такам является бойцом совершенно иного типа.
«На каком-то этапе нам нужно забыть о победе над Кличко, — приводит слова Джошуа RingTV. - Бокс не прощает такого, и в этом вся суть. Такам — боец совершенно иного типа. Никто не знает, что может произойти в бою с ним, наш дивизион непредсказуем. Карлос может пройти всю дистанцию. Если ему удастся затянуть меня в поздние раунды, это будет очень интересно».
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