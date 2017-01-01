Роберт Гарсия: Ломаченко победит Ригондо решением судей

Тренер и старший брат Майки Гарсии Роберт сделал свой прогноз на поединок Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) против Гильермо Ригондо (18-0, 11 КО).
Специалист считает, что украинец сможет одержать победу, так как будет выступать в привычном для себя дивизионе 130 фунтов (второй полулегкий вес – до 59 кг). Также Гарсия отметил, что один из двух этих боксеров должен стать лидером рейтинга P4P.
«Думаю, что победитель боя Ломаченко – Ригондо станет королем рейтинга P4P (pound for pound – рейтинг лучшего боксера вне зависимости от весовой категории). Они оба очень сильны и амбициозны, и это будет громкий поединок. Я ожидал, что победитель противостояния Головкин – Альварес возглавит рейтинг, но тот бой не определил победителя. Еще был Андре Уорд, но он завершил карьеру.
Кто победит? Думаю, что Ломаченко. Он боксирует в привычном для себя дивизионе. Я считаю, что он может сражаться с соперниками из более тяжелых дивизионов. Мне кажется, что Ломаченко победит Ригондо решением судей», – сказал Гарсия.
Бой Ломаченко - Ригондо пройдет 9 декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Украинец будет защищать чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе.
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