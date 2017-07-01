WBSS. Бремер победил Бранта и вышел в полуфинал (Видео боя)

В Шверине (Германия) на арене Sport and Congress Center прошел вечер бокса, главным событием которого стал четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе (до 76,2 кг) между 39-летним немцем Юргеном Бремером (49-3, 35 КО) и 27-летним американцем Робом Брантом (22-1, 15 КО).



Бой продолжался 12 раундов, и по его итогам все трое судей отдали победу Бремеру — 119:109, 118:110 и 116:112. Немецкий боксер вышел в полуфинал, где сразится с британцем Каллумом Смитом (23-0, 17 КО).



Во втором полуфинале WBSS встретятся британцы Джордж Гроувз (27-3, 20 КО) и Крис Юбэнк-младший (26-1, 20 КО).







