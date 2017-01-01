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Джошуа: Цель — звание абсолютного чемпиона мира до конца 2018 года

Джошуа: Цель — звание абсолютного чемпиона мира до конца 2018 годаБританский чемпион-супертяжеловес Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и его промоутер Эдди Хирн нацелены до конца следующего года собрать все чемпионские титулы дивизиона и к уже имеющимся титулам по версиям WBA Super, IBF, IBO добавить титулы по версиям WBO и WBC, действующими чемпионами которых являются Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) и Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) соответственно. 

«С Паркером мы могли бы встретиться в феврале-марте, — планирует Херн. — А затем остался бы только один титул… Не забывайте, в этом году Энтони проведет всего два боя, правда шоу с Кличко было реально грандиозным. Но было бы идеально боксировать трижды в году: в феврале-марте, летом и в декабре.
К этому и будем стремиться. А значит, два из трех поединков — объединительные. И неважно в каком порядке», — добавил промоутер.

Энтони Джошуа согласен с расписанием промоутера: «Так что в 2018-ом готовьтесь к поединкам против Паркера и Уайлдера».

Хирн считает, что удерживать все четыре ключевых чемпионских титула — бессмысленно, учитывая частые обязательные защиты титулов: «Задача — до конца года стать абсолютным чемпионом. Что дальше? Допускаю, что после выполнения миссии, мы освободим титулы».

Напомним, 28 октября Энтони Джошуа на стадионе Principality (Кардифф, Уэльс) предстоит защита титулов в поединке против камерунца Карлоса Такама (35-3-1, 27 КО).   



По материалам: vringe.com
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