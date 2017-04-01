Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

28 октября в Кардиффе (Великобритания) на арене Principality Stadium состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA Super, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и камерунцем Карлосом Такамом (35-3-1, 27 КО).



Накануне противостояния состоялась официальная церемония взвешивания. По ее результатам чемпион оказался тяжелее претендента:



Энтони Джошуа - 115,2 кг

Карлос Такам - 106,8 кг



Напомним, Такам в бою с Джошуа заменит болгарина Кубрата Пулева, который получил травму незадолго до поединка.



В андеркарте главного поединка в ринг выйдут британец Диллиан Уайт (21-1, 16 КО) и финн Роберт Хелениус (25-1, 16 КО), которые оспорят вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.



Диллиан Уайт — 112,3 кг

Роберт Хелениус — 112,7 кг









