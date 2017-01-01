Такам: Моя задача — сделать все не так, как делали предыдущие оппоненты Джошуа

Несмотря на роль явного аутсайдера, француз камерунского происхождения Карлос Такам (35-3-1, 27 КО) намеревается дать бой фавориту, чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).
«Каждый раз, после каждого поединка задаю себе вопрос: ”Что я мог сделать ещё лучше? Что я не учёл?” — рассказывает Такам. — Я не считаю, что проиграл Джозефу Паркеру. Моя ошибка в том, что следовало учесть акклиматизацию — стоило раньше прилететь в Новую Зеландию, тогда бы я не вымотался настолько физически.
В бою с Джошуа надо поработать по корпусу, это — не менее важно, чем удары в голову. Также одним из ключевых факторов станет скорость. Моя задача — сделать всё не так, как делали предыдущие оппоненты Джошуа. Тогда у меня появятся шансы на нокаут», — считает Карлос Такам.
Напомним, в намеченном на 28 октября поединке на стадионе Principality (Кардифф, Уэльс) Энтони Джошуа сразится с Карлосом Такамом, заменившим травмировавшегося накануне боя обязательного претендента Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии.
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