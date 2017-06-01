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Ломаченко о бое с Ригондо: Скоро узнаем, кто сильнейший боксер в полулегком весе

Ломаченко о бое с Ригондо: Скоро узнаем, кто сильнейший боксер в полулегком весеЧемпион чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) рассказал о предстоящем поединке против непобежденного кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

«У меня нет вообще никакого послания для Ригондо. Что ему говорить? Увидимся 9 декабря в ринге – там и поговорим. Никто никого жалеть не будет – победит сильнейший.

Каждый будет выполнять свою работу и доказывать, что находится в лучшей форме, чем его соперник. Скоро узнаем, кто сильнейший боксер в полулегком весе.

Не проверял, какие слабые и сильные стороны у Ригондо, поэтому затрудняюсь ответить. Но он быстрый и хорошо чувствует дистанцию.

Если честно, то пока не думал о подъеме в весовой категории. После 9 декабря будет советоваться с командой и принимать решение», – сказал Ломаченко.

Напомним, поединок Ломаченко – Ригондо состоится 9 декабря на малой арене Madison Square Garden. За первую неделю продаж на вечер бокса были распроданы все билеты.

По материалам: Sports.ru
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