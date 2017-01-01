Луис Ортис не планирует завершать карьеру

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис (27-0-0-2, 23 КО) не намерен завершать карьеру, невзирая на недавний допинговый скандал и последовавшее за ним исключение из рейтинга WBA. О таком решении кубинца заявил его менеджер Джей Хименес.



«Никто в WBC не упоминал об отстранении Ортиса, — приводит слова Хименеса BoxingScene. - У нас есть четкие доказательства того, что Луис принимал препарат по медицинской необходимости, и в VADA не заявляют о допинге. Так что я не вижу причин для завершения карьеры.



Решение WBA было не очень справедливое. Как бы то ни было, мы движемся вперед, и если мы не будем делать этого по линии WBA, мы продолжим работу с другими организациями. Как только все медицинские тесты завершатся, мы начнем работу над организацией поединка».



Напомним, 4 ноября Ортис должен был встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, но сдал положительный допинг тест на лозартан — препарат, предназначенный для людей с высоким кровяным давлением.



В бою с Уайлдером Ортиса заменит канадец Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО).