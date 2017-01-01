Новый тренер Ковалева: Надеюсь, мы сработаемся

Недавно стало известно, что новым тренером бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Сергея Ковалева стал Аброр Турсунпулатов. Сам специалист рассказал, что не смог отказаться от сотрудничества со спортсменом.



«Я знаю Ковалева уже давно. Год назад, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, я приехал в Америку со своим учеником, который тоже является профессиональным боксером. Здесь мы и познакомились с Сергеем поближе. Начать сотрудничество он предложил относительно недавно, и, поскольку мы фактически являемся одной командой, я не мог ему отказать. Ковалев мне нравится как человек, у нас отличное взаимопонимание. Надеюсь, мы сработаемся.



Когда он предложил мне стать его тренером, я сразу ему сказал: «Серега, я буду с тобой работать, если ты будешь меня слушаться». Деньги и все остальное были для меня на втором плане. Знаю, что другие тренеры в первую очередь будут разговаривать о своей зарплате, но у нас все по-другому. Если Ковалев будет меня слушать и работать по моей программе, я буду с ним сотрудничать.



Где надо – я строгий, если необходимо – могу и другом стать. Первые впечатления о нашей работе у меня положительные. Сергей старается, у него есть мотивация.



Одно из важнейших положительных качеств Сергея – это его опыт. Теперь у него уже другие намерения. Например, раньше он много отдыхал после боев, а теперь я ему сказал: «Неделю отдыхаешь – и работаем дальше». Если будем так продолжать, то через полгода увидим положительные изменения», - обещает Турсунпулатов.



На данном этапе специалист готовит Ковалева к поединку с Вячеславом Шабранским, который запланирован на 25 ноября в Нью-Йорке.



«Накануне мы как раз обсуждали эту проблему. Мы начали подготовку чуть позже, потому что у Ковалева были сборы в горах. За оставшийся месяц я не обещаю изменить многого, но уже к следующему бою я смогу внести конкретные корректировки в работу Сергея. Программа подготовки есть: в основном мы будем заниматься тактическими и техническими деталями. Также не обделим вниманием и психологию. Если Ковалев будет правильно психологически готов, в бою все будет нормально», — приводит слова Турсунпулатова «Газета.ru».



Турсунпулатов подготовил вице-чемпиона мира-2015 и обладателя золотой олимпийской медали Рио-де-Жанейро-2016 в категории до 64 кг Фазлиддина Гаибназарова.



