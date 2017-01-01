Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео)

Украинский боксер Вячеслав Шабранский рассказал о своей подготовке к бою с россиянином Сергеем Ковалевым, который пройдет 25 ноября в Нью-Йорке.



«Я хорошо себя чувствую, тяжело работаю и готовлюсь. Это большой вызов для меня. «Мэдисон Сквер Гарден» – это легендарная арена, на которой все мечтают провести бой.



Идет отличная подготовка, потому как для меня бой с Ковалевым – большая возможность. Я буду стараться изо всех сил в поединке, и для этого я должен быть готов на 100%.



Быть в главном бою шоу, которое будет показано на HBO – для меня это мечта, которая становится реальностью. Я взволнован перед боем, ведь это будет встреча с лучшим боксером в моем дивизионе. Во время подготовки мы делаем различные заготовки под Ковалева, но какие именно – это секрет. Спасибо фанам за поддержку, увидимся 25 ноября», – сказал Шабранский.