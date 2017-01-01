Ковалев к бою против Шабранского готовится с новым тренером

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 КО) определился с новым тренером.

К поединку с украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО) российский боксер готовится под руководством Аброра Турсунпулатова. Бой состоится 25 ноября в Нью-Йорке (США).



«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова.



Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксера», — написал Ковалев в Instagram.