Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 КО) определился с новым тренером.
К поединку с украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО) российский боксер готовится под руководством Аброра Турсунпулатова. Бой состоится 25 ноября в Нью-Йорке (США).
«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова.
Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксера», — написал Ковалев в Instagram.
22:01 Тайгер Вудс может признать себя виновным в опасном вождении и пройти реабилитацию 70 | Другие виды спорта
21:47 Долгополов проиграл Харрисону на старте турнира ATP в Базеле 111 | Теннис / Главные новости спорта
21:29 Федерер стартовал с победы на турнире ATP в Базеле 83 | Теннис
19:56 В Греции зажжен Олимпийский огонь зимних Игр-2018 89 | Олимпийские игры
19:39 Ковалев к бою против Шабранского готовится с новым тренером 105 | Бокс
19:21 Итоговый турнир WTA. Каролина Плишкова разгромила Гарбинье Мугурусу 100 | Теннис
18:17 Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс за 3 часа одолела Елену Остапенко 89 | Теннис
18:01 Лидер «Голден Стэйт» Карри оштрафован на $50 тыс. за бросок капой в судью 118 | Баскетбол
17:37 Биатлонистка Тисеева, выступающая за Молдавию, намерена вернуться в сборную Украину 101 | Биатлон
17:20 Промоутер: В бою между Гассиев – Дортикос сойдутся два лучших «крузера» в мире 128 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (393)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.