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Ковалев к бою против Шабранского готовится с новым тренером

Ковалев к бою против Шабранского готовится с новым тренером. Фото InstagramЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 КО) определился с новым тренером.
К поединку с украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО) российский боксер готовится под руководством Аброра Турсунпулатова. Бой состоится 25 ноября в Нью-Йорке (США).

«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. 

Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксера», — написал Ковалев в Instagram.

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