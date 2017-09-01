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Промоутер: В бою между Гассиев – Дортикос сойдутся два лучших «крузера» в мире

Промоутер: В бою между Гассиев – Дортикос сойдутся два лучших «крузера» в миреФаворита в бою между чемпионом мира по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом (21-0, 20 КО) не будет, заявил промоутер обоих боксеров Леон Маргулес.

Гассиев в четвертьфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии, прошедшем в субботу в Ньюарке (США), нокаутировал экс-чемпиона WBC и IBF поляка Кшиштофа Влодарчика в третьем раунде.

«Встречались два сильных боксера, и молодой Мурат, который становится суперзвездой, нанес отличный удар по корпусу. Влодарчик сам должен принимать решения относительно своего будущего. Но после боя со здоровьем у него было все нормально, — сказал Маргулес. – Я считаю, что в бою между Гассиевым и Дортикосом нет фаворита, в бою сойдутся два лучших «крузера» в мире. Их бой пройдет в январе, сейчас идут переговоры по месту проведения поединка».

По материалам: Р-Спорт
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