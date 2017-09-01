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Лебедев надеется на победу Гассиева в WBSS и последующий бой-реванш

Мурат ГассиевРоссийский боксер Денис Лебедев надеется, что его соотечественник Мурат Гассиев сможет одержать победу во Всемирной суперсерии бокса (WBSS), после чего состоится их бой- реванш. 

В воскресенье Гассиев защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF), нокаутировав в третьем раунде поляка Кшиштофа Влодарчика в 1/4 финала WBSS. 

«Я, наверное, даже буду болеть за Мурата в надежде, что он выиграет в этой Суперсерии. Тогда мы, наверное, сможем с ним еще раз "скрестить шпаги", это будет красивый бой. К нему у меня нет никаких претензий, но все-таки осталась недосказанность. Так что будет здорово, если Мурат выиграет в Суперсерии, и мы снова сразимся», - сказал Лебедев.

В полуфинале WBSS Гассиев встретиться с кубинским боксером Юниером Дортикосом, владеющим поясом регулярного чемпиона мира по версии WBA.

«В этой Суперсерии у меня два фаворита - Александр Усик и Гассиев. Но Дортикос тоже хороший боксер, против него помогут только уклоны, приемы ударов на себя не закончатся для Мурата ничем хорошим, потому что кубинец бьет очень сильно, Димку Кудряшова он потряс через блок», - сказал Лебедев.

По мнению боксера, Дортикос может изменить ход событий турнира. «Мое мнение, что он выиграет у Мурата. У него неплохая скорость, он может драться на дистанции и вблизи, а Мурат мало внимания уделяет движениям, защите, он режет углы и прессует. Но это бокс, он всегда может принести сюрпризы, в любом бою», - отметил Лебедев.

Полуфинальный бой между Гассиевым и Дортикосом может пройти в январе в России. В другом полуфинале WBSS встретятся украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис.

По материалам: ТАСС
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