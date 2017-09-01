Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

В ночь на 22 октября в Ньюарке (США) на арене Prudential Center состоялся четвертьфинальный бой в рамках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в котором чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) одержал досрочную победу над поляком Кшиштофом Влодарчиком (53-4-1, 37 КО).
Гассиев нокаутировав соперника в третьем раунде ударом по печени.
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