Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

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В ночь на 22 октября в Ньюарке (США) на арене Prudential Center состоялся четвертьфинальный бой в рамках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в котором чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) одержал досрочную победу над поляком Кшиштофом Влодарчиком (53-4-1, 37 КО).

Гассиев нокаутировав соперника в третьем раунде ударом по печени.







Фото Boxingscene.com