Мурат Гассиев поланирует перейти в супертяжелый дивизион

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) рассказал о своих дальнейших планах после завершения турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В планах россиянина переход в супертяжелую весовую категорию. Он признался, что хочет больших боев в супертяжелом весе с такими чемпионами, как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.



«Прежде всего, я хочу объединить все пояса в тяжелом весе, и после этого подняться в супертяжелый дивизион. Однако, сейчас я думаю только об этом турнире. Посмотрим, что произойдёт потом.



Сравнение с Головкиным? Я не могу сказать, что я второй Головкин или следующий Тайсон. Мне просто нужно быть Муратом Гассиевым, вот и всё», - цитирует Гассиева BoxingScene.



Напомним, в ночь на 22 октября Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика и вышел в полуфинал WBSS, где его соперником будет чемпион WBA Regular кубинец Юниер Дортикос (21-0, 20 КО).



Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным»